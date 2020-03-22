شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انتشار كورونا.. تعرف على مصير هواتف أيفون 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشرته وكالة "بلومبيرج" عن مصير هواتف شركة أبل التي كانت تخطط لإطلاقها هذا العام، حيث أشارت الوكالة إلى أن تفشي فيروس كورونا في الصين لن يؤثر على الإصدارات القادمة من هواتف آيفون هذا العام، والمتوقعة في الخريف القادم، ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بأنها من داخل الشركة الأمريكية، أن السبب في استمرار إطلاق الهواتف الجديدة يعود إلى أن مرحلة الإنتاج الشامل لهواتف آيفون التي يعلن عنها في شهر سبتمبر من كل عام تبدأ قبل ذلك في شهر مايو.

وبحسب التقرير فبالنظر إلى أن تفشى الوباء فى الصين أصبح تحت السيطرة، فإن إعادة افتتاح المصانع لتعمل بكامل طاقتها أصبح وشيكا، ولليوم الثالث على التوالى، لم تسجل الصين إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على بر الصين الرئيسي يوم الجمعة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات لأشخاص أتوا من الخارج.