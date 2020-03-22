شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات .. جرينلاند فقدت 600 مليار طن من الجليد الصيف الماضى والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم قياس التغيرات في أحجام الجليد من خلال بعثتين تابعتين لقياس الجاذبية تديرهما وكالة ناسا ومركز الفضاء الألمانى.
وقالت عالمة الأرض إيزابيلا فيليكوجنا من جامعة كاليفورنيا في ايرفين: "علمنا أن الصيف الماضي كان دافئًا بشكل خاص في جرينلاند، إذ ذاب كل ركن من أركان الغطاء الجليدي، لكن الأرقام هائلة".
تخلصت جرينلاند من أكثر من ضعفي الجليد في الصيف الماضي، مما كانت عليه كل عام في المتوسط بين عامي 2002 و 2019.
وأضافت البروفيسور فيليكوجنا "في القارة القطبية الجنوبية، يستمر فقدان الكتلة في الغرب بلا هوادة، وهي أنباء سيئة للغاية لارتفاع مستوى سطح البحر".
وأوضحت، "ولكننا نلاحظ أيضًا مكسبًا كبيرًا في قطاع المحيط الأطلسي في شرق القارة القطبية الجنوبية بسبب زيادة تساقط الثلوج، مما يساعد في التخفيف من الزيادة الهائلة في فقدان الكتلة التي شهدناها خلال العقدين الماضيين في أجزاء أخرى من القارة".
ودرست البروفيسور فيليكوجنا وزملاؤه بيانات من وكالة ناسا والأقمار الصناعية لاستعادة الجاذبية وتجارب المناخ (GRACE) التابعة للمركز الألماني للفضاء، وكذلك مهمة متابعة GRACE (GRACE-FO).
أخذت الأقمار الصناعية GRACE قياسات دقيقة للغاية للتغيرات في جاذبية الأرض من مارس 2002 إلى أكتوبر 2017، وسمحت هذه القراءات للعلماء بمراقبة احتياطيات المياه على كوكب الأرض، بما في ذلك الجليد القطبي ومستويات البحار العالمية والمياه الجوفية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تحذيرات .. جرينلاند فقدت 600 مليار طن من الجليد الصيف الماضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.