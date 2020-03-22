شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آلة حاسبة على الإنترنت تحدد كمية المناديل المطلوبة فى العزلة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح موقع جديد للمستخدمين حساب مقدار "المناديل" ورق التواليت الذي سيحتاجون إليها بالضبط خلال فترات العزلة الذاتية أثناء أزمة فيروس كورونا، فمع تصاعد الذعر من فيروس كورونا، واجهت بعد المتاجر حول العالم أزمة في توفيرها وأصبحت الأرفف الفارغة مشهدًا شائعًا، لذلك تم إنشاء هذه الأداة للتعامل مع الأمر من خلال تحديد الكمية طبقا لمدة العزل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تستخدم الآلة الحاسبة عبر الإنترنت بيانات "البراز" و "التبول"، وبيانات استهلاك ورق التواليت لإعطاء الكمية الصحيحة تمامًا من اللفائف خلال أي فترة زمنية تحت الحجر الصحي الذاتى، تتراوح من أسبوعين إلى عام واحد.

وتهدف أداة "Got paper"، إلى تقليل شراء الذعر وجعل الناس يدركون أن لديهم ما يكفي من الإمدادات.

ويأمل مطور الموقع أيضًا أن يشجع التطبيق أولئك الذين ملأوا عربة الأطفال بأكثر من لفة مرحاض كافية لمشاركة أي فائض مع غيرهم.

وقال ديف ستيوارت، مطور الويب ومقره لندن، الذي انشأ الأداة: "أردت إنشاء شيء يساعد المجتمع في وقت عصيب وصعب للغاية".

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وأضاف ستيوارت، "في مثل هذه الأوقات، من المهم بالنسبة لنا أن نعمل معًا وآمل أن الأداة تساعد الناس على إدراك أنهم لا يحتاجون إلى تجاوز حدود التخزين ويشجع الجميع على المشاركة ومساعدة بعضهم البعض حيث يمكنهم ".

بمجرد الوصول إلى صفحة الويب ، يحتاج المستخدمون أولاً إلى إدخال أرقام عن عادات التبرز والتبول اليومية كم مرة، وكذلك استخداماتهم لهذه المناشف في أمور أخرى، وفى النهاية يحسب إجمالي استهلاك لفائف المرحاض لمدة يوم واحد، ثم يضيف هذا المجموع وأي إضافات شهرية أو يومية.

وقال ستيوارت "لقد أخذت في الاعتبار أيضًا أنه في بعض الأوقات قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من لفة أوراق التواليت، خاصة بالنسبة للنساء، ولهذا السبب تمت بإضافة قسم" الإضافات ".

ويحتاج المستخدمون بعد ذلك إلى إدخال عدد الأوراق الموجودة في كل لفة في علامتهم التجارية المفضلة، وهى المعلومات التي عادة ما تكون موجودة على جانب الحزمة، والوقت الذى سيقضونه في الحجر الصحي الذاتي للحصول على عدد من القوائم التي يمكن شراؤها.