شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتراجع عن إزالة تغريدة "إيلون ماسك" حول إصابة الأطفال بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة التواصل الاجتماعي المصغرة "تويتر" أنها لن تزيل تغريدة مثيرة للجدل من قبل المدير التنفيذي لشركتى تسلا وسبيس إكس "إيلون ماسك" والتى قال فيها أن الأطفال "محصنون بشكل أساسي" من فيروس كورونا المستجد، حيث تكون منصة المدونات الصغيرة بذلك قد انتهكت قواعدها الجديدة الخاصة التي تقول إن المعلومات الخاطئة حول الأطفال وفيروس كورونا هي نوع من المحتوى الذي يجب إزالته، بحسب موقع TOI الهندى.

وقال متحدث باسم تويتر لشبكة CNN Business أن الشركة راجعت تغريدة "ماسك" وقررت أنها لم تخالف قواعدها، وقال ماسك على تويتر: "الأطفال محصنون في الأساس، لكن كبار السن الذين يعانون من الظروف الحالية هم عرضة للخطر، التجمعات العائلية التي لها اتصال وثيق بين الأطفال والأجداد ربما تكون الأكثر خطورة".

وفي دفاعه ، أعطى تويتر هذا المثال: "COVID-19 لا يصيب الأطفال لأننا لم نر أي حالات لأطفال مرضى"، لكن في نفس الوقت فإن تأكيد "ماسك" يناقد ما قالته الخبيرة الصحية العالمية الدكتورة ديبورا بيركس ، منسقة الرد على فيروسات التاجية في البيت الأبيض، حيث قالت بيركس "بالنسبة للأمهات والآباء الذين لديهم أطفال يعانون من نقص المناعة أو حالات طبية أخرى ، لا نعرف مستوى الخطر" وأضافت "لا توجد أرقام كافية في الوقت الحالي لإخبارهم إذا كانوا معرضين لخطر إضافي أو لا بنفس الطريقة التي يعاني منها البالغون، لا أحد محصن، نحن نعلم أنها معدية للغاية للجميع".

كما قلل "ماسك" من المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا، مما أبقى مصنع تسلا في كاليفورنيا مفتوحًا على الرغم من أمر "العمل من المنزل"، وقال أحد متابعي "ماسك": "ربما يجب أن نستمع إلى العلماء وليس إلى مرضى الاعتلال الاجتماعي"، وأضاف "طفل في ولايتي تم اختباره للتو من أجله حتى إذا كنت غير مصاب، لا يزال بإمكانك حمل الفيروس ونقله إلى الآخرين".