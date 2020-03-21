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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتلقى شركة سامسونج الكثير من الإنتقادات في الفترة الأخيرة حول سلسلة معالجات Exynos الخاصة بالشركة، والتي وصفت عبر مشجعي الشركة بالشرائح الرديئة، كما طالب بعض مستخدمي هواتف Galaxy بضرورة تحول سامسونج بشكل كامل إلى إستخدام رقاقات كوالكوم Snapdragon.
أكد الكثير من مشجعي هواتف Galaxy على ضعف آداء رقاقات معالج Exynos في هواتف الشركة مقارنة بآداء الرقاقات المنافسة من كوالكوم، ولقد إشترك الكثير من مشجعي الشركة في تسجيل الآراء على موقع Change.org، مطالبي الشركة بالتوقف عن إستخدام رقاقات Exynos.
ولقد طالب مستخدمي هواتف Galaxy شركة سامسونج بإستخدام رقاقات كوالكوم Snapdragon، كما سجلت إقتراحات أيضاً بتحول سامسونج لمستشعرات سوني في الكاميرة كبديل لمستشعرات الشركة.
من جانب أخر أشارت بعض الشكاوى التي سجلت إلى أن هواتف Galaxy التي تضم معالجات Exynos تأتي بآداء ضعيف في البطارية مقارنة بمعالجات كوالكوم.
يذكر أن العريضة التي نشرت على موقع Change.org تجمع في الوقت الحالي الكثير من المستخدمين، إلا أن العدد الذي إشترك في العريضة حتى الآن لا يرتقي لدفع سامسونج لتنفيذ مطالب المستخدمين، لذا نترقب تطور هذه العريضة خلال الفترة القادمة، لنتعرف على خطط سامسونج المستقبلية لهواتفها الذكية المميزة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سامسونج تواجه مطالب من مستخدمي هواتف Galaxy بالتوقف عن إستخدام رقاقات Exynos لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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