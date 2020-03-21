تسريب صور رسمية جديدة تستعرض لنا التصميم العام للهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Huawei لتكشف النقاب رسميًا عن سلسلة هواتفها الذكية الرائدة الجديدة Huawei P40 Series في اليوم 26 من شهر مارس الجاري، ومع إقترابنا من ذلك التاريخ، بدأت المزيد من التسريبات بالظهور. بالأمس، رأينا صور رسمية تستعرض لنا الواجهة الأمامية لكل من Huawei P40 و Huawei P40 Pro، واليوم عاد إلينا Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks مع صور رسمية جديدة ستعرض لنا كلا الهاتفين من الأمام والخلف، وبلونين مختلفين.

وكما تلاحظون، فهذه الصور تكشف لنا أن الهاتف Huawei P40 سيضم شاشة مسطحة بينما سيضم الهاتف Huawei P40 Pro شاشة منحنية الأطراف. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور المسربة الجديدة تكشف لنا كذلك أن الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro سيأتيان مع ثقب بيضاوي عريض في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرات الأمامية المزدوجة وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى. وبصرف النظر عن ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك أن هواتف Huawei الرائدة القادمة ستضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة نفسها.





من ناحية أخرى، كشفت لنا هذه الصور المسربة الجديدة أن الهاتف Huawei P40 سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، بينما سيضم شقيقه المميز Huawei P40 Pro أربع كاميرات في الخلف. وعلى الرغم من أننا لم نحصل الآن على صور مسربة للهاتف Huawei P40 Premium، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة أن هذا الهاتف سيضم في الواقع خمس كاميرات في الخلف.

Advertisements

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد سمعنا أن تشكيلة Huawei P40 Series ستستخدم كاميرا أساسية جديدة بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا مُقربة أفضل، فضلا عن شاشات OLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، والمعالج HiSilicon Kirin 990 5G. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم الإعلان رسميًا عن التشكيلة يوم الخميس المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

https://twitter.com/evleaks/status/1239286017359831041