Xiaomi تحدد موعد وصول الهاتف Redmi Note 9S، وسيحمل تصميم ومواصفات مألوفة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، أعلنت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi عن سلسلة هواتف Redmi Note 9 Series في الهند. كما هو الحال مع طرازات Redmi Note السابقة، تخطط الشركة لجلب هذه التشكيلة أيضًا مع إسم مُختلف لعملائها في جميع أنحاء العالم. البداية ستكون مع إطلاق الهاتف Redmi Note 9s الذي سيحمل نفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi Note 9 Pro، وذلك في ماليزيا وباكستان يوم 23 مارس.

كما أشرنا قبل قليل، فالهاتف Redmi Note 9s سيأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi Note 9 Pro، وهذا ما يعني بأنه لن يكون هاتف جديد كليًا إنما سيكون هو الهاتف Redmi Note 9 Pro نفسه مع إسم مُختلف.

للتذكير، الهاتف Redmi Note 9 Pro الحالي يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل بدلاً من 32 ميغابكسل الموجودة في الهاتف Redmi Note 9 Pro Max، ويأتي كذلك مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل بدلاً من 64 ميغابكسل. وبالنسبة لبقية الكاميرات، فقد ظلت على حالها من دون تغيير

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الهاتف Redmi Note 9 Pro يضم بدوره بطارية بسعة 5020mAh، ولكن هذه الأخيرة تدعم الشحن السريع بقوة 18W فقط بدلاً من 33W. وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فهي مماثلة لمواصفات الهاتف Redmi Note 9 Pro Max، والتي يمكنكم الإطلاع عليها في هذه المقالة المفصلة هنا.

الهاتف Redmi Note 9 Pro سيكون هو الآخر متوفرًا باللون الأزرق والأبيض والأسود، وسيُكلف ما يُعادل 175 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وما يُعادل 215 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB.