Razer تحول بعض خطوط التصنيع الخاصة بها للبدء بإنتاج الأقنعة الجراحية

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إستمرار تفشي فيروس كورونا وإرهاق المستشفيات من قبل المرضى الجدد، فهذا يعني أيضًا أن العاملين في مجال الرعاية الصحية بدأوا في إستنفاد الإمدادات التي يحتاجونها للحفاظ على صحتهم، مثل الأقنعة. يبدو أن الصين تواصل تقديم المساعدات للعالم من خلال تصنيع الأقنعة والتبرع بها إلى البلدان المحتاجة.

الآن يبدو أن الشركات بدأت تفعل نفس الشيء أيضًا، مثل Razer التي أعلن رئيسها التنفيذي، السيد Min-Liang Tan على شبكة تويتر أن الشركة ستقوم بتحويل بعض خطوط التصنيع الخاصة بها، والتي تُستخدم عادةً لتصنيع ملحقات حواسيب الألعاب، للبدء بتصنيع الأقنعة الجراحية التي يتم التبرع بها من قبل الشركة للمناطق التي هي في أمس الحاجة إليها. وبخصوص هذا الموضوع، صرح Min-Liang Tan بالقول : ” لم أنم كثيرًا على مدار الأيام الماضية لبدء هذه المبادرة وتشغيلها، ولكن يسعدني أن أتمكن من الإعلان عن ذلك نيابة عن الفريق هنا في Razer “.

ووفقا لـ Min-Liang Tan، فهو يقول أن الشركة تهدف إلى التبرع بما يصل إلى مليون قناع للسلطات الصحية في جميع أنحاء العالم، بدءًا من سنغافورة حيث سيتم شحن الشحنات الأولية. وذكر أيضًا أن مكاتب Razer الإقليمية حول العالم ستنسق مع الحكومات المحلية والسلطات الصحية لمعرفة ما تحتاجه وكيف يمكن لـ Razer تقديم المساعدة.

لسنا متأكدين من الوقت الذي ستستغرقه شركة Razer لإنتاج مليون قناع جراحي، ولكنها بالتأكيد ليست الوحيدة التي تقوم بمثل هذه الجهود، ونأمل أن تتدخل المزيد من الشركات لتقديم المساعدة للعالم.

