نظرة أولية على خدمة بث الألعاب xCloud لأجهزة ويندوز

بدأت شركة مايكروسوفت في اختبار خدمة بث الألعاب (xCloud) لأجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10 هذا الأسبوع، وأتاحت عملاقة البرمجيات نسخة المعاينة، التي تتيح لك بث ألعاب منصة (إكس بوكس) Xbox إلى جهاز الحاسب، لجميع موظفيها.

ووفقًا لتقرير جديد، فقد تمكن موقع (The Verge) من الحصول على لطقات شاشة حصرية لكيفية عمل (xCloud) على أجهزة الحاسب، وطورت مايكروسوفت تطبيق (Xbox Game Streaming) لنظام التشغيل ويندوز 10، والذي سيكون متاحًا في متجر ويندوز.

ويتطلب التطبيق ذراع تحكم (Xbox One) المتصلة عبر البلوتوث وحساب مايكروسوفت واتصال سريع بالإنترنت، تمامًا مثل إصدارات أندرويد وآي أو إس، ويدعم تطبيق الحاسب بث الألعاب من منصة (Xbox One) محليًا أو عن بعد، بدلاً من استخدام خوادم (xCloud) من مايكروسوفت.

وهناك مجموعة متنوعة من الألعاب المتاحة لموظفي مايكروسوفت لاختبارها، لكن قدرة التطبيق على البث تقتصر في الوقت الحالي على دقة 720 بيكسل، وتكشف ملاحظات الدعم الداخلية من الشركة أن نسخة المعاينة الداخلية هذه تعمل بدقة 720 بيكسل وبدقة 1080 بيكسل.

وتتشابه التجربة إلى حد كبير مع ما هو متاح على أندرويد وآي أو إس، من ضمنها واجهة المستخدم وطريقة الوصول إلى الألعاب وبثها، ومن الواضح أن التجربة تبدو جاهزة للاختبار على نطاق واسع، ويحتمل أن تطرحها مايكروسوفت قريبًا لمختبري منصة (إكس بوكس) Xbox الخارجيين.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كما حدثت الشركة في وقت سابق خوادم (xCloud) لتشمل ثماني منصات (Xbox One S) في خادم واحد، وذلك بعد أن كان الخادم يتضمن سابقًا أربع منصات (Xbox One S).

وتعمل مايكروسوفت الآن على تحويل خوادم (xCloud) إلى معالج (Xbox Series X) من الجيل التالي الأكثر قوة والقادر على تشغيل أربع جلسات ألعاب (Xbox One S) في وقت واحد على شريحة واحدة، ويتضمن أيضًا برنامجًا جديدًا مدمجًا لتشفير الفيديو أسرع بست مرات من البرنامج الحالي الخارجي الذي تستخدمه مايكروسوفت على خوادم (xCloud) الحالية.

والتزمت مايكروسوفت بإطلاق (xCloud) هذا العام، مع دعم ذراع تحكم (PS4)، وتخطط عملاقة البرمجيات لدمج (xCloud) مع خدمة (Xbox Game Pass) في وقت لاحق من هذا العام، مما يسمح للاعبين ببث الألعاب بشكل مباشر من خدمة الاشتراك السحابية الخاصة بالشركة.