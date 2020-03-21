سوني: الغالبية العظمى من ألعاب PS4 ستعمل على PS5

أصدرت شركة سوني تحديثًا لتوضيح موقفها من التوافق العكسي مع جهاز (PlayStation 5)، قائلة إن المنصة القادمة ستدعم الأغلبية الساحقة من ألعاب (PlayStation 4) الحالية التي يزيد عددها عن 4 آلاف لعبة.

وجاء التوضيح بعد أن قال (مارك سيرني) Mark Cerny، المهندس الرئيسي لمنصة (PS5)، خلال حدث الإعلان عن المواصفات الكاملة للمنصة، إن هناك عددًا محدودًا من ألعاب (PS4) ستكون متوافقة مع (PS5) الجديدة.

وكتبت شركة سوني: “تحديث سريع للتوافق مع الإصدارات السابقة – مع كل الألعاب المدهشة في قائمة (PS4)، كرسنا جهودًا كبيرة لتمكين معجبينا من تشغيل ألعابهم المفضلة على (PS5)، ونعتقد أن الأغلبية الساحقة من ألعاب (PS4) ستلعب على (PS5)”.

أوضحت الشركة اليابانية أن الألعاب القديمة قد تعمل بشكل أفضل على المنصة الأحدث، قائلة: “نتوقع أن يتم تشغيل الألعاب المتوافقة بتردد معزز على (PS5) حتى تتمكن تلك الألعاب من الاستفادة من معدلات الإطارات الأعلى والأكثر استقرارًا ومن المحتمل أن تكون الدقة أعلى”.

وأضافت: “نقيم حاليًا الألعاب على أساس كل لعبة على حدة لتحديد أي مشكلات تحتاج إلى تعديل من مطوري البرامج الأصليين”، وتقول سوني إن سيرني قدم ملخصًا سريعًا حول أفضل 100 لعبة (PS4) تم لعبها كدليل على جهود التوافق العكسي الحالية للشركة وتوضيحًا لمدى نجاح جهود التوافق مع الإصدارات السابقة.

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وبحسب الشركة، فقد اختبرت مئات الألعاب وتستعد لاختبار آلاف الألعاب الأخرى قبل إطلاق المنصة الجديدة، وتعتزم في الأشهر المقبلة توفير تحديثات حول التوافق مع الإصدارات السابقة من الألعاب، إلى جانب المزيد من أخبار (PS5).

وتأمل الشركة اليابانية في أن يزيل هذا التحديث الارتباك الحاصل فيما يتعلق بمدى التزامها بالتوافق مع الإصدارات السابقة، حيث كان بعض المعجبين قلقين من أن منصة (PS5) لن يكون لديها مستوى التوافق نفسه مع الجيل الأحدث من منصة ألعاب مايكروسوفت القادمة (Microsoft Xbox Series X).

ولا تزال مايكروسوفت متقدمة جدًا من حيث دعمها الأوسع بسبب سنوات عديدة من عملها على توفير التوافق مع الإصدارات السابقة.

وبينما تدعم كل من (PS5) و (Xbox Series X) الجيل السابق من الأجهزة، فقد قال (فيل سبنسر) Phil Spencer، مسؤول (Xbox) ضمن مايكروسوفت، الشهر الماضي: إن (Xbox Series X) ستدعم أربعة أجيال من (Xbox)، ويعني هذا أن الدعم يطال جميع أجهزة (Xbox) من أقدم منصة إلى أحدث منصة.