شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يوثق حسابات خبراء الصحة بـ "العلامة الزرقاء" .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة منه لتسهيل التحقق من صحة "خبراء الصحة" قررت شبكة تويتر اتخاذ خطوات جديدة لفتح برنامج التحقق "العلامة الزرقاء" من أجل المساعدة في توثيق الحسابات التي "تقدم تحديثات ذات مصداقية حول فيروس كورونا المستجد COVID19، حيث قالت الشركة في تغريدة لها: "نحن نعمل مع سلطات الصحة العامة العالمية للتعرف على الخبراء ولدينا بالفعل مئات الحسابات".

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيأتى هذا التحديث في الوقت الذي اتخذ فيه تويتر خطوات أكثر قوة للتغلب على موجة من الخداع وغيرها من المعلومات المضللة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب وباء فيروس كورونا، حيث أعلنت الشركة في السابق أنها ستمنع التغريدات التي تنشر علاجات وهمية أو معلومات علمية زائفة غير دقيقة.

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والآن، يمتد هذا الجهد أيضًا إلى برنامج التحقق، وهو موضوع مقلق في كثير من الأحيان للشركة، والذي يميل إلى تجنب مناقشة التحقق علنًا، وقالت الشركة إنها تحققت من "مئات" الحسابات، وشرحت الخطوات التي يمكن أن يتخذها الأكاديميون وغيرهم ممن يعملون في مؤسسات الصحة العامة أو المؤسسات الأكاديمية لضمان التحقق من حساباتهم.

وكتبت الشركة "نعطي أولوية التحقق لحسابات تويتر التي لها عنوان بريد إلكتروني مرتبط بمنظمة أو مؤسسة موثوقة"، واضافت "يرجى أيضًا التأكد من أن مراجع Twitter الحيوية الخاصة بك (وروابط إلى) المؤسسة التي ترتبط بها، وأن الصفحة التي ترتبط بها تتضمن مرجعًا إلى حساب Twitter الخاص بك."

قال متحدث باسم تويتر إن الشركة تعمل حاليًا مع المنظمات الشريكة مثل منظمة الصحة العالمية لتحديد الحسابات التي يجب التحقق منها، بالإضافة إلى ذلك، "من المحتمل" أن تفتح الشركة نموذجًا يواجه الجمهور يسمح لخبراء الصحة بطلب التحقق مباشرة من Twitter.