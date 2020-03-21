أفاد مركز الإعلام الرقمي، السبت، بأن الواتساب أطلق خدمة جديدة تقدم معلومات عن كل ما يتعلق بفايروس كورونا.
وأكد أن الخدمة تقدم إجابات بصورة آلية حول آخر الأرقام المتعلقة بالاصابات وكيفية حماية الانسان من الاصابة بالمرض، واخر الاخبار المتعلقة بالفيروس والية التصرف اثناء السفر الى غيرها من الامور.
واشار المركز الى ان المستخدم الذي يبحث عن جواب لموضوع معين عليه ان يرسل رسالة من ارقام معينة او ايموجي خاص موضح في الرسالة وبطريقة سهلة جدا.
واوضح، ان الاجوبة تحيل لروابط من موقع منظمة الصحة العالمية وبذلك تكون المعلومات رصينة وصحيحة لمواجهة الخداع والكذب والتضليل.
واكد المركز على ضرورة توفير الاجوبة باللغة العربية من اجل ان يستفيد منها اكثر من مليار متحدث بهذه اللغة.
وبين المركز أن رابط الخدمة هو:
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة جديدة من واتساب لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.