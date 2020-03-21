خدمة جديدة من واتساب لمواجهة كورونا

وأوضح المركز، أن الخدمة عبارة عن رقم واتساب للأعمال يمكن لأي مستخدم أن يضيفه لكي يقدم له أهم المعلومات حول الفايروس.

وأكد أن الخدمة تقدم إجابات بصورة آلية حول آخر الأرقام المتعلقة بالاصابات وكيفية حماية الانسان من الاصابة بالمرض، واخر الاخبار المتعلقة بالفيروس والية التصرف اثناء السفر الى غيرها من الامور.



واشار المركز الى ان المستخدم الذي يبحث عن جواب لموضوع معين عليه ان يرسل رسالة من ارقام معينة او ايموجي خاص موضح في الرسالة وبطريقة سهلة جدا.

واوضح، ان الاجوبة تحيل لروابط من موقع منظمة الصحة العالمية وبذلك تكون المعلومات رصينة وصحيحة لمواجهة الخداع والكذب والتضليل.

واكد المركز على ضرورة توفير الاجوبة باللغة العربية من اجل ان يستفيد منها اكثر من مليار متحدث بهذه اللغة.

وبين المركز أن رابط الخدمة هو:



http://bit.ly/who-covid-19-whatsapp (http://bit.ly/who-covid-19-whatsapp)