رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس، الأحد، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا، على السواحل الشمالية الغربية.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء".

وتابعت الهيئة: " السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على بعض محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10

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الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13

موجة سيئة

وشهدت الشوارع المصرية خلال الأيام الماضية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووصفتها بالأقوى هذا العام.