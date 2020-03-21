شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يحددون عمر كويكب ريوجو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وقد جاء ذلك فى مقال نشرته مجلة Sciance الأمريكية العلمية، وأظهرت الصور الفوتوغرافية التى التقطتها كاميرا DCAM3 فائقة الدقة المركبة فى المسبار أن سطح الكويكب فتى نسبيا، وتم تشكله من مادة مسامية تشبه الرمل الأرضى.
يذكر أن مسبار "هايابوسا – 2" أطلقته اليابان إلى الفضاء فى ديسمبر عام 2014 ليدرس كويكب ريوغو ويأخذ عينات التربة من سطحه ويعيدها إلى الأرض.
وقصف المسبار سطح الكويكب عدة مرات ثم هبط على سطحه وجمع عينات تربته في منطقة القصف ووضعها في كبسولة خاصة لتعود إلى الأرض.
واعتزم العلماء بوسطة المسبار حل بعض الأسرار الخاصة بنشوء منظومتنا الشمسية، إلا أن الاكتشافات التى حققها المسبار خيبت آمالهم.
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