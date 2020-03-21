يوتيوب يخفض سرعة البث في أوروبا لتسهيل العمل والتعليم عن بعد

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مارس 2020 01:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مارس 2020 01:14 مساءً - مشاركة

كشفت “غوغل” الجمعة عن تقليص سرعة البث التدفقي على “يوتيوب”، بهدف تخفيف الضغط على شبكة الإنترنت في أوروبا، لتحذو بذلك حذو “نتفليكس”.

وقال متحدث باسم المجموعة في بيان “إثر لقاء بين الرئيس التنفيذي لـغوغل سوندار بيشاي والرئيسة التنفيذية لـيوتيوب سوزان وتجيسكي والمفوض (الأوروبي) تييري بروتون، تعهدنا الانتقال مؤقتا إلى معدل الوضوحية العادية بصورة تلقائية على مجمل حركة بيانات الإنترنت في الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح المتحدث أن “الناس يستخدمون يوتيوب للاطلاع على أحدث المستجدات وللمضامين التعليمية ومن أجل إقامة روابط في هذه المرحلة الضبابية. رغم أننا لم نسجل سوى بعض مستويات الاستخدام القصوى، اتخذنا تدابير لنعدل نظامنا تلقائيا لتقليص استخدام قدرات الشبكة”.

وتابع “سنواصل العمل مع حكومات الدول الأعضاء والشركات المشغلة للشبكة بهدف تقليص القيود المفروضة على النظام إلى الحد الأدنى، مع تقديم تجربة جيدة للمستخدمين”.

وكانت “نتفليكس” أعلنت الخميس أنها اتخذت قرارا بتقليص سرعة البث التدفقي لخدماتها في أوروبا خلال ثلاثين يوما.

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ويستجيب قادة المنصتين الأميركيتين العملاقتين بهذا القرار لطلب تقدم به المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون.

ودعا بروتون الأربعاء منصات البث والمشغلين إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على الانترنت لتسهيل العمل والتعليم عن بعد خلال مرحلة الحجر المنزلي التي فرضتها الدول الأوروبية لمكافحة فيروس كوفيد-19.

وعلق بروتون في بيان “أرحب بشدة بالمبادرة التي اتخذتها غوغل للحفاظ على انتظام عمل شبكة الإنترنت خلال أزمة كوفيد – 19”.

وزاد الحجر المنزلي والعمل من بعد الحركة على الإنترنت، على ما أكد المسؤول الأوروبي الأربعاء.