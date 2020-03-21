- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت عبر Evan Blass عن تصميم الجهة الأمامية لهواتف P40 وP40 Pro المرتقب الإعلان عنها من هواوي في 26 من مارس.
أكدت أحدث الصور التي نشرت لهواتف P40 وP40 Pro، على تصميم ثقب الشاشة لهذه الإصدارات، مع كاميرة أمامية مزدوجة بحجم صغير في الجانب الأيسر من الشاشة.
ووفقًا للصور، فستأتي شاشة P40 مسطحة مع إطار نحيف للغاية من الجوانب مع إنحناء بسيط للغاية. أما عن P40 Pro، فسيحتوي على شاشة منحنية بشكل ملحوظ من جميع الجوانب الأربعة.
أيضاً يظهر هاتف P40 Pro، بثقب للكاميرة الأمامية أكبر وأوسع في الشاشة، مما يجعل هناك مساحة كافية لإتساع كاميرتين أماميتين ومستشعر 3D ToF. ومن المتوقع أن يأتي هاتف P40، بحجم أصغر لثقب الشاشة، مع مستشعر للوجه، ومن المتوقع أن يكون المستشعر بزوايا عرض واسعة لإلتقاط مساحة أكبر.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: صور جديدة تكشف عن تصميم شاشة هاتفي P40 وP40 Pro من هواوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.