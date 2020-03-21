تكنولوجيا: صور جديدة تكشف عن تصميم شاشة هاتفي P40 وP40 Pro من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت عبر Evan Blass عن تصميم الجهة الأمامية لهواتف P40 وP40 Pro المرتقب الإعلان عنها من هواوي في 26 من مارس.

أكدت أحدث الصور التي نشرت لهواتف P40 وP40 Pro، على تصميم ثقب الشاشة لهذه الإصدارات، مع كاميرة أمامية مزدوجة بحجم صغير في الجانب الأيسر من الشاشة.

ووفقًا للصور، فستأتي شاشة P40 مسطحة مع إطار نحيف للغاية من الجوانب مع إنحناء بسيط للغاية. أما عن P40 Pro، فسيحتوي على شاشة منحنية بشكل ملحوظ من جميع الجوانب الأربعة.

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أيضاً يظهر هاتف P40 Pro، بثقب للكاميرة الأمامية أكبر وأوسع في الشاشة، مما يجعل هناك مساحة كافية لإتساع كاميرتين أماميتين ومستشعر 3D ToF. ومن المتوقع أن يأتي هاتف P40، بحجم أصغر لثقب الشاشة، مع مستشعر للوجه، ومن المتوقع أن يكون المستشعر بزوايا عرض واسعة لإلتقاط مساحة أكبر.

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