Intel تصنع رقاقة من شأنها أن تشم رائحة الأشياء مثل الإنسان

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من وجود الكثير من المشاريع التي تحاول إنشاء شبكة عصبية إصطناعية، فيبدو أن شركة Intel تقوم بشيء مثير للإهتمام. في الواقع، يبدو أن شركة Intel تقوم بتطوير رقاقة حاسوب يمكنها أن تشم رائحة الأشياء مثل الإنسان.

تعتقد شركة Intel أنها قامت ببناء خوارزمية تُحاكي نشاط دماغ الإنسان عندما نشم شيئًا وسوف تستخدم الرقاقة ذلك للكشف عن الرائحة. وفي الوقت الراهن، هذه الرقاقة قادرة على التعرف على أنواع معينة من الروائح، وبالطبع لأنه لا يزال من المستحيل إنشاء حاسوب يشم رائحة الأشياء مثل الإنسان. إليك الفيديو الرسمي الذي يشرح المزيد عن هذه الرقاقة :

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المهندس الرئيسي في هذا المشروع، الدكتور Nabil Imam، يعمل على مجموعة من الحواسيب العصبية في مختبرات Intel Labs في جامعة كورنيل، وهو أحد الأعضاء المسؤولين الرئيسيين على هذا المشروع. ولتوضيح الوضع أكثر، فهذه الرقاقة تُدعى Intel Loihi وهي لا تزال في المرحلة التجريبية.

عندما سئل المهندس Nabil Imam عن حالات الإستخدام المستقبلية لهذه الرقاقة، ذكر أنها أنف كهربائي محتمل يمكن إستخدامه كأداة ذكية للكشف عن نوع معين من الرائحة وإعلامك بها. عمومًا، بينما يجري تحسينها، يُمكننا التفكير في حالات إستخدام أفضل لها.