آبل تفرض حدًا على هواتف iPhone القابلة للشراء، وتسمح لكل شخص بشراء هاتفين فقط في كل مرة

فاطمة أيت طالب - دبي - وسط جائحة فيروس كورونا، فرضت شركة آبل قاعدة جديدة للراغبين في شراء iPhone. يُسمح للمشترين الآن فقط الحصول على هاتفي iPhone في آن واحد، وهذه هي المرة الأولى التي تُطبق فيها شركة آبل هذه الإجراءات منذ إطلاق iPhone الأول في العام 2007.

هذا القرار ساري المفعول بالفعل في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الأسواق في آسيا بما في ذلك الصين وهونغ كونغ وتايوان وسنغافورة. لا تزال شركة آبل تُبقي متاجر التجزئة الفعلية خارج الصين مُغلقة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الشركة تُحاول العودة إلى معدلات الإنتاج العادية بعد الإغلاق القسري لمصانع شركائها الرئيسيين في الصين.

في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت شركة آبل موظفيها عن نقص في قطع غيار iPhone بسبب تعطل سلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع شركة آبل إلى تنويع المعروض من العدسات المستخدمة في كاميراتها الواسعة الزاوية لأن شركاؤها يواجهون مشكلات في الوفاء بالمواعيد النهائية للإنتاج. هناك أخبار جيدة على الرغم من أننا علمنا مؤخرًا أن شركة آبل تعود ببطء إلى معدلاتها المعهودة على مستوى الإنتاج، وتم الإستشهاد بأوقات التسليم المُحسنة.