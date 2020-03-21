شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تلغى مؤتمرها للمطورين نهائيا هذا العام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة جوجل إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين نهائيا هذا العام، وذلك بعدما سبق وأعلنت مطلع هذا الشهر أنها ستعقد مؤتمرها السنوي عبر الإنترنت عن بعد كما فعلت وستفعل معظم الشركات التقنية حالياً، ليأتى قرارها اليوم بتراجعها عن هذه الخطوة أيضاً وإلغاء المؤتمر بالكامل هذه السنة.

وبحسب ما نشرته جوجل عبر مدونتها الرسمية، فإنها أقبلت على هذه الخطوة، كنوع من الخوف على سلامة وصحة المطورين والموظفين والمجتمع المحلي، قررت الشركة عدم إقامة مؤتمرها للمطورين هذا العام بأي شكل كان، مضيفة أنها ستواصل البحث عن طرق أخرى لمشاركة التحديثات مع المطورين عبرمدوناتها الرسمية ومنتديات الحوار خاصتها.

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وكانت شركة جوجل عادة ما تعقد مؤتمر المطورين في شهر مايو، وهذا العام كان سيعقد خلال 12-15 مايو وتعرض فيه جوجل أبرز المزايا الجديدة في نظام التشغيل أندرويد وباقي خدماتها المختلفة، بالإضافة لإطلاق أجهزة جديدة، لكن بما أن جوجل أعلنت إلغاء الحدث نهائياً هذا العام، فلا توجد معلومات مؤكدة حول إن كانت ستعلن عن تحديثاتها ومزاياها وأجهزتها المعتادة عبر مدوناتها ووسائل الإعلام والبيانات أم ستلغيها أيضاً.

يذكر أن كل من أبل وفيس بوك ومايكروسوفت قد أعلنوا في وقت سابق عن إلغاء عقد مؤتمراتها للمطورين على الأرض وبثها عبر الإنترنت أو تأجيلها.