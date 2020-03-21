شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب كورونا.. "صالات الجيم" تنتقل للتمارين عبر الإنترنت .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تغلق الصالات الرياضية في جميع أنحاء العالم أبوابها باتباع النصائح الحكومية الرسمية حول فيروس كورونا، يلجأ مدربو اللياقة البدنية إلى الإنترنت لمساعدة أعضائهم على الحفاظ على لياقتهم، فإن هذه المراكز مع مستويات عالية من الرطوبة والتلامس الجسدي، ومعدات الصالة الرياضية المتعرقة تتحول لأماكن جيدة للميكروبات وتساعد على انتشار كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تصميم التمارين عبر الإنترنت، إما عبر البث المباشر أو من مكتبة رقمية، لتوفير التنوع، وتحويل أي بيئة إلى صالة ألعاب رياضية فورية.

ويمكن للجمهور الاستفادة من المحتوى المخصص الذي تم تصميمه خصيصًا لتسهيل ممارسة التمارين في المنزل، وذلك مع القليل من المعدات أو عدم الحاجة إليها، والتي يتم بثها مباشرةً على فيس بوك وانستجرام وبعض التطبيقات الخاصة بالصالات.

ولعل من بين هذه التجارب الرياضية الالكترونية، أعلنت شركة Snap Fitness الأمريكية لللياقة البدنية أنها ستوفر دخولًا مجانيًا لمدة 90 يومًا إلى منصة التمارين الافتراضية الخاصة بها لمساعدة أولئك الذين يعزلون أنفسهم.

أبرمت الشركة شراكة مع FitnessOnDemand، منصة افتراضية يطلق عليها "Netflix of gyms"، تتيح للمستخدمين اختيار مقاطع فيديو التمارين على أجهزتهم.

Advertisements

وسيوفر الاثنان الوصول إلى النظام الأساسي لجميع أولئك الذين يتطلعون إلى صحة جيدة والبقاء في المنزل أثناء الوباء.

وقال ويلدون سبانجلر، الرئيس التنفيذي لشركة ليفت براندز، الشركة الأم لـ Snap Fitness و FitnessOnDemand: "نعرف أن التمرين والحركة عاملان يساهمان في الصحة العقلية للشخص وفي النهاية حياة متوازنة".

وأضاف "كما يُطلب من الناس ممارسة العزلة الاجتماعية بعيدا عن الجيم، ونريد تقديم المساعدة حيث يمكننا كأعضاء مسؤولين في مجتمعاتنا المحلية وعلى مستوى مواطني العالم".

وأوضح، "يتعلق الأمر بالتأكد من أن الجميع يتمتعون بصحة وأمان بينما نتحمل هذه العاصفة معًا، فيما يقدم Snap Fitness تدريبات مجانية عبر الإنترنت للجميع دون الحاجة إلى العضوية على موقعه على الويب.