سلسلة توريد آبل تشهد تحسنًا مع عودة الإنتاج في الصين إلى طبيعته

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة التوريد التابعة لشركة بل تتحسن ببطء مع عودة الإنتاج في الصين إلى طبيعته، على الأقل وفقا لتقرير صادر من LoupVentures. ويستشهد التقرير بالمهلة الزمنية المقترحة للتوصل ببعض منتجات آبل الأكثر طلبًا لقياس العرض المُحسن.

تحسنت فترة إنتظار التوصل بنسخة 64GB من iPhone 11، وبنسخة 64GB من iPhone 11 Pro، وفترة إنتظار التوصل بمنتجات آبل الأخرى، بما في ذلك الجيل الثاني من سماعات AirPods وسماعات AirPods Pro. تقلصت فترة إنتظار التوصل بنسختي 64GB من الهاتفين iPhone 11 و iPhone 11 Pro من 6.7 أيام إلى يومين، في حين تقلصت فترة إنتظار AirPods Pro والجيل الثاني من سماعات AirPods من 10.6 أيام إلى 7.4 أيام.

وبطبيعة الحال، التحسن في المدة الزمنية يتعلق أيضًا بإنخفاض الطلب الناجم عن عمليات الإغلاق في الأسواق الغربية. ومع ذلك، فمع عودة المصانع الصينية إلى العمل الطبيعي سيعني بالتأكيد أن آبل ستكون قادرة على تلبية الطلبات عندما تعود إلى المستويات العادية.