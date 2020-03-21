Netflix و Youtube ستحدان من جودة البث في أوروبا لمدة 30 يومًا

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم كل من Netflix و Youtube من جودة البث في الإتحاد الأوروبي لتجنب الثقل على خوادمها وإرتفاع فاتورة الكهرباء، بناءً على طلب من المسؤولين الأوروبيين. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد إرتفع الطلب على الخدمات عبر الإنترنت إلى مستويات غير مسبوقة، بعد العزلة والحجر الذاتي المفروضين في جميع أنحاء أوروبا.

نُقل عن Netflix أنها ستقوم بتخفيض إستهلاك البيانات بنسبة 25 في المئة وسيواصل المشاهدون الحصول على صورة جيدة الجودة بما يكفي. عادة، تستخدم ساعة واحدة من البث بدقة 480p نحو 1 جيجابايت تقريبًا من البيانات، بينما يمكن أن يرتفع هذا العدد إلى 3 جيجابايت في حالة البث بدقة HD.

قالت اليوتيوب أن خدمتها لم تشهد سوى إرتفاع طفيف على مستوى معدلات الإستخدام، ولكنها قررت التصرف بشكل إستباقي وتقليل الضغط على النظام. وجاء البيان الرسمي للشركة كالتالي : ” يتم تحويل معدل نقل البيانات في جميع أنحاء أوروبا إلى الإعدادات الإفتراضية بشكل مؤقت “.

كشفت الشركتان عن خططهما بعد إجراء مكالمة هاتفية مع المفوض الأوروبي للسوق المحلي، السيد Thierry Breton. وبعد ذلك إمتدح كلا الشركتين و “إجراءاتهما السريعة للغاية “. وقال Thierry Breton أن هذا التغيير ” سيحافظ على الأداء السلس للإنترنت خلال أزمة Covid-19 “.