شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصيلة ما كشفت عنه أبل مؤخرا .. ماك بوك وأيباد أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن عدد من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة iPad Pro الجديدة التي تدعم لوحة تتبع، وتأتى مع لوحة مفاتيح بتصميم ومميزات جديدة، على أن تتوفر الأجهزة على موقع الشركة الرسمي بسعر يبدأ من 799 دولار، كما يبدأ الشحن في 25 من مارس، وغيرها من الأجهزة الأخرى، وفيما يلي نعرض أبرز ما كشفت عنه أبل كما يلي:

أجهزة iPad Pro

كشفت شركة أبل عن أجهزة iPad Pro الجديدة بحجم 11 و12.9 بوصة، مع تصميم يحاكي إصدارات العام الماضي تقريباً، مع اختلاف المعالج المستخدم في الإصدارات الجديدة وإعدادات الكاميرا، وتضم أجهزة iPad Pro الجديدة معالج A12Z Bionic، كما تتوفر الأجهزة الجديدة بألوان الرمادي، والفضي، مع سعة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نموذج مميز بحجم 256 جيجا بايت، وأخر بسعة 512 جيجا بايت، وصولاً إلى أعلى سعة 1 تيرابايت.

ويمكن لبطارية أجهزة الآيباد برو أن تدعم المستخدم حتى عمر 10 ساعات، كما تدعم الاتصال بشبكات gigabit LTE، إلا أن الأجهزة الجديدة لا تدعم الاتصال بشبكات 5G، كما تأتي إعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية بتصميم يحاكي كاميرة iPhone 11 Pro، كما تتضمن إعدادات الكاميرا مستشعر رئيسي، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر LIDAR يأتي بليزر لاستشعار العمق ودعم الواقع المعزز.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز الآيباد برو بحجم 11 بوصة وسعة 128 جيجا بايت بسعر 799 دولار للنموذج الذي يدعم الاتصال بشبكات Wi-Fi، أو حجم 12.9 بوصة وسعة 128 جيجا بايت لنموذج Wi-Fi بسعر 949 دولار.

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جهاز MacBook Air

كما قدمت أبل تحديث جديد لجهاز MacBook Air الذي ينطلق بلوحة مفاتيح scissor-switch المحسنة، مع الجيل العاشر من معالجات إنتل Ice Lake، وتحسينات في الجرافيك بنسبة 80%، ويأتي الإصدار الجديد من جهاز MacBook Air بآداء مضاعف عن الإصدار السابق وفقاً لتصريحات أبل، حيث يضم الجيل العاشر من معالجات إنتل Ice Lake من سلسلة معالجات Y، مع معالج Core i7 رباعي النواة بسرعة 1.2GHz، كما تأتي كرت الشاشة بتحسينات بنسبة 80% عن الإصدار السابق، وذلك بفضل Iris Plus Graphics من إنتل.

وتبدأ سعة التخزين في النموذج الرئيسي من 256 جيجا بايت والتي تصل إلى 2 تيرابايت في أعلى نموذج من جهاز MacBook Air، ويصل 2020 MacBook Air بسعر يبدأ من 999 دولار للنموذج الرئيسي، كما تقدم أبل النموذج الرئيسي بسعر 899 دولار للمؤسسات التعليمية.

نموذج جديد من Mac mini

كما أطلقت أبل نماذج جديدة من جهاز Mac mini بسعة تخزين مضاعفة، حيث يأتي النموذج الرئيسي بسعة 256 جيجا بايت وبسعر 799 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1099 دولار، ويأتي الجيل الجديد من أجهزة Mac mini للعام 2020 بنفس المعالج المستخدم في الإصدار السابق، وهو الجيل الثامن من معالجات إنتل، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تأتي الأجهزة الجديدة بسعة تخزين مضاعفة، أيضاً لا يأتي جهاز Mac mini الجديد للعام 2020 بتصميم مختلف عن الإصدار السابق للعام 2018.