كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة Apple تحد من مبيعات iPhone عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا

متابعة-سنيار: وضعت Apple حدا على عدد أجهزة iPhone والأجهزة الأخرى التي يمكن شراؤها في وقت واحد، حيث يستمر الفيروس التاجي في التأثير على سلسلة توريد الشركة.

تشير CNBC إلى أن العديد من المنتجات في متجر Apple عبر الإنترنت مقيدة الآن بمنتجين لكل معاملة، بما في ذلك iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone XR و iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Max و iPad Pro الذي تم الإعلان عنه حديثا.

وكانت هناك تقارير في يناير / كانون الثاني تفيد بأن شركة آبل ستواجه مشاكل في الإنتاج بسبب الفيروس التاجي، خاصة وأن الشركة تعتمد بشكل كبير على الشركات الصينية.

لم يقتصر تأثير الفيروس التاجي على إنتاج Apple على سلسلة التوريد في الصين، فقد م إيقاف العديد من أماكن العمل مؤقتا مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك واحد على الأقل من موردي Apple الكوريين الجنوبيين.

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وقد انخفضت مبيعات iPhone في الصين بأكثر من 60 بالمائة في فبراير حيث قلل الفيروس التاجي كلا من العرض والطلب، وقد أعادت Apple فتح متاجرها الـ 42 فقط في البر الرئيسي للصين الأسبوع الماضي، بعد أن بدأت إغلاقها في يناير بسبب الأزمة الصحية.

جدير بالذكر أن جميع متاجر Apple الأخرى حول العالم مغلقة “حتى إشعار آخر”.