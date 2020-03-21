كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “ALBERO” يكتشف ويدمر 99٪ من ملوثات الهواء الداخلي

متابعة-سنيار: تم تصميم ALBERO، لاكتشاف وتدمير 99٪ من ملوثات الهواء الداخلي مثل البكتيريا والفيروسات المسببة للحساسية.

ALBERO هو جهاز تنقية هواء ذكي هادئ 3 في 1 لأي ​​منزل أو مكتب، وهو يستخدم تقنية تنقية النانو المبتكرة للكشف عن المواد المسببة للحساسية والبكتيريا والفيروسات والروائح والمواد الكيميائية السامة وتدميرها – وتحويلها إلى ماء وثاني أكسيد الكربون ومركبات أساسية غير ضارة في هذه العملية.

إن وضع التنظيف الصامت بنسبة 18dB من ALBERO أكثر هدوءا من الهمس – مما يتيح لك تنفس الهواء النقي دون إزعاج، حتى تتمكن من الحصول على نوم مثالي ليلاً.

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ALBERO متاح للدعم عبر Indiegogo بخصم 42٪ عن سعره المتوقع في الأسواق.