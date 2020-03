كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “سناب شات” تطرح ميزة “Here For You” مبكرا بسبب “COVID-19”

متابعة-سنيار: أعلنت سناب شات عن طرحها المبكر لميزة “Here For You” في محاولة لفرض ضمادة طارئة على آلام الفيروس التاجي.

بمناسبة يوم الإنترنت الآمن في وقت سابق من هذا العام، كشفت سناب شات عن الميزة القادمة التي تهدف إلى توجيه المستخدمين إلى موارد الصحة العقلية عند الحاجة.

وكتبت الشركة في منشور على مدونتها في فبراير: “”Here For You”، التي ستنطلق في الأشهر المقبلة، ستعرض موارد السلامة من الخبراء المحليين عندما يبحث المستخدمين عن مواضيع معينة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقلق والاكتئاب والتوتر والحزن والأفكار الانتحارية والتسلط”.

لم يكن العالم بالفعل في أفضل وضع قبل شهر، ولكن الأمور أخذت منذ ذلك الحين منعطفا كبيرا، وقد تأثرت الصحة العقلية للجميع نتيجة لذلك، كما أن احتمال أن كابوس الفيروس التاجي يمكن أن يستمر لمدة 18 شهرا آخر لن يساعد أيضا.

لذلك، ردا على جائحة الفيروسات التاجية، أعلنت سناب شات يوم الخميس أنها دفعت “Here For You” في وقت سابق عن تاريخ إطلاقها المزمع في أبريل.

لقد تم توسيع “Here For You” أيضا لتظهر موارد الصحة العقلية عند بحث المستخدمين في سناب شات عن مصطلحات مثل “فيروسات التاجية” و “COVID-19”.

حاليًا، نتيجة “Here For You” الوحيدة لعبارات البحث هذه هي الملف الشخصي “Here For You” Snapchat العام، ولكن هذا سيتغير قريبا.

وقال متحدث بإسم سناب شات في رسالة بريد إلكتروني إلى Mashable: “بالإضافة إلى ذلك، نحن بصدد إنشاء قسم بحث مخصص لـ Here For You المرتبط بالفيروس التاجي الذي سيوفر معلومات من منظمة الصحة العالمية، ومركز السيطرة على الأمراض، و Crisis Text Line، و NHS والشركاء الآخرين الذين ينشئون محتوى على القلق تحديدا، ونتوقع أن يبدأ هذا القسم في طرحه على المستخدمين في الأسبوع المقبل.”