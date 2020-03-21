شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يعلن عن خدمة لتلقى بيانات منظمة الصحة العالمية عبر واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك عن خدمة جديدة بتطبيق واتس آب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتى تمكن المستخدمين حول العالم من الحصول على معلومات موثوقة حول عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، جنبا إجابات عن الأسئلة الشائعة عن الفيروس التاجى.

وقال زوكربيرج بمنشور عبر صفحته الرسمية: "لقد عملنا مع منظمة الصحة العالمية (WHO) على طريقة للحصول على معلومات موثوقة حول فيروسات التاجية يتم إرسالها مباشرة إلى واتس آب الخاص بك، ومن خلال التنبيهات الصحية لمنظمة الصحة العالمية، يمكنك تلقى تقرير الحالة اليومية، الذى يحتوى على أحدث أعداد الحالات حسب البلد فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية حماية نفسك، وإجابات على الأسئلة المتداولة التى يمكنك إرسالها بسهولة إلى الأصدقاء و العائلة".

وأضاف زوكربيرج: "أراد الكثير من الناس هذه الخدمة حتى قبل أن نتمكن من الإعلان عنها، شارك الناس الرابط حول واتس آب وكان ما يقرب من نصف مليون شخص قد اشتركوا بالفعل، وللاشتراك، ما عليك سوى الضغط على هنا إذا كان لديك واتس آب مثبتًا".

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جدير بالذكر أعلن زوكربيرج أمس الأول أيضا عن "مركز معلومات فيروس كورونا الجديد"، الذى سيظهر فى الجزء العلوى من "نيوزفيد" المستخدمين على فيس بوك، وسيعرض معلومات موثوقة من منظمات مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومركز السيطرة على الأمراض.

ستكون إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة هى الدول الأولى التى تتلقى التحديث، مع انتشاره عالميا خلال الأيام القليلة القادمة.



