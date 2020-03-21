كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| حقيبة “bobobark” اليومية… “أناقة باريسية” من المواد الطبيعية متابعة-سنيار: على منصة التمويل الجماعي Indiegogo، تم الكشف عن حقيبة أنيقة أطلق عليها “bobobark”. “bobobark” حقيبة فريدة أنشأتها شركة التصميم الباريسية Laflore، ومقرها في باريس، بفرنسا. تم إنشاء Laflore من خلال دمج “الأناقة الباريسية” والمواد الطبيعية، وتم تصميمها لتناسب نمط حياتك. فقد أراد إيلي وناتاشا تصميم حقيبة تجمع بين الموضة والطبيعة والأخلاق والجماليات، فنجحا في تقديم قطعة مصممة يدويا. Advertisements “bobobark” حقيبة ظهر متعددة الاستخدامات تحمل التراث الباريسي الأنيق وهي مريحة وعملية، كما أنها مستدامة. “bobobark” متاحة للدعم على Indiegogo، وتبدأ التعهدات من 197 دولارا أو 168 جنيها إسترلينيا.

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