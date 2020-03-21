شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يرفض إغلاق مصنع تسلا رغم انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تخضع فيه أغلب مناطق خليج سان فرانسيسكو إلى حجر منزلي بسبب تفشي فيروس كورونا، ما يعني عدم السماح للسكان بمغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى، إلا أن مصنع تسلا للسيارات الكهربائية الموجود في فريمونت في كاليفورنيا ما زال يعمل، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، وأرسل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، رسالة بريد إلكتروني إلى موظفيه يعلمهم أن الموظف الذي يشعر بالمرض بإمكانه البقاء في المنزل.

وبحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز فإن "ماسك" كتب في رسالته "إن شعرت بالتعب بإمكانك البقاء في المنزل"، فيما أضافت الصحيفة أن مقاطعة ألاميدا صنفت مصنع تسلا كعمل ضروري، ما يعني أنه لا يمنع من الاستمرار في العمل خلال جائحة كوفيد-19، لكنها تساءلت عن سبب هذا التصنيف، ووجهت السؤال إلى مسؤولي المقاطعة، فأجاب المتحدث باسم المقاطعة على تساؤلات الصحيفة قائلًا "هذا سؤال جيد، لكن القواعد حاليًا ما زالت غير واضحة".

Advertisements

وعبّر ماسك عن استهانته حيال فيروس كوفيد-19 في مناسبات عديدة، فقال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر في وقتٍ سابق من شهر مارس الجاري أن الهلع المصاحب لهذا الفيروس غير مبرر، وقال لعمال شركة سبيس إكس في رسالة بريد إلكتروني أخرى أرسلها في وقتٍ سابق من الأسبوع الحالي أن خطر الوفاة بسبب فيروس كوفيد-19 أقل كثيرًا من خطر الوفاة خلال قيادة السيارة.

ولم يخفي ماسك استهانته بالفيروس حتى في رسالة البريد الإلكتروني الأخيرة. إذ قال "أرى أن الضرر الناتج عن الهلع المصاحب لفيروس كوفيد-19 أخطر كثيرًا من الفيروس ذاته".