شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشتغل من البيت.. طريقة لتغيير الخلفية أو إخفائها فى فيديو كول الشغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، لجأت العديد من الشركات للسماح لموظفيها بالعمل من المنزل، فيما أصبحت مكالمات الفيديو هي الوسيلة الوحيدة لعقد الاجتماعات ومتابعة الأعمال، لكن ربما من أبرز المشاكل التى تواجه المستخدمين خلال إجراء مكالمات فيديو العمل هي الأشياء التى تظهر في الخلفية خلال مكالمات الفيديو، وفيما يلى نعرض كيفية إخفاء الخلفية أو تغييرها عند إجراء مكالمات الفيديو أثناء العمل من المنزل.

حيث توفر العديد من تطبيقات مكالمات الفيديو ميزة إخفاء الخلفية أو تغييرها إلى شيء آخر، مثل: خلفية بيضاء، أو خضراء، أو حتى صورة من اختيارك، وفيما يلى نعرض مثل هذه التطبيقات وكيفية الاستفادة من هذه الميزة كما يلى:

- تطبيق Zoom:

يعتبر من افضل تطبيقات مكالمات الفيديو، ويوفر العديد من المميزات الرائعة لجعل مكالمات الفيديو أكثر سلاسة واحترافية، وأهمها ميزة إخفاء الخلفية أو تغييرها بحسب تفضيلا المستخدم، ويمكن ذلك من خلال :

- سجل الدخول إلى حسابك في التطبيق.

- اضغط على صورة ملفك الشخصي.

- اضغط على "الإعدادات".

- اضغط على خيار "Virtual Background"

- اضغط بعد ذلك على I have a green screen في الأسفل لتضمين الشاشة الخضراء، واضغط على الفيديو الخاص بك لتحديد اللون الصحيح للشاشة الخضراء.

- اضغط على خيار Download – إذا طُلب منك ذلك – لتنزيل الحزمة للخلفية الافتراضية بدون شاشة خضراء.

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- بعد تنزيل الحزمة، يمكنك الاختيار من إحدى الصور التي يقدمها لك التطبيق، أو إضافة صورتك الخاصة بالنقر على علامة (+).

- تطبيق Microsoft Teams:

يوفر تطبيق Microsoft Teams العديد من الخلفيات التي يمكن الاختيار من بينها، فضلا عن إمكانية تفعيل الخلفية الضبابية، وهو ما يعتبر مفيد، خاصة إذا كان المستخدم يفضل إخفاء بعض التفاصيل مثل: الصور الشخصية في المنزل ولتفعيل هذه الميزة اتبع ما يلي:

- قم بتحريك زر التبديل الموجود في الجانب الأيمن من زر الفيديو بمجرد انضمامك للاجتماع.

- لتشغيل تعتيم الخلفية أثناء الاجتماع، اضغط على More Options.

- اختر (Blur my background).

- لكن ينبغي ملاحظة أن هذه الميزة لا تدعمها جميع الأجهزة فى الوقت الراهن.

- تطبيق Skype:

يوفر تطبيق Skype من مايكروسوفت القدرة على إضافة خلفية ضبابية خلال الاتصال، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي في الكشف عن وجه المستخدم والتركيز عليه أثناء المكالمة، كما تُدرب هذه التقنية على اكتشاف العناصر الأخرى مثل: الشعر واليدين والذراعين، ويمكن تفعيلها من خلال الضغط على أيقونة الفيديو أثناء الاتصال، وتحريك زر التبديل المجاور لخيار (Blur my background).