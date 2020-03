فيسبوك تبدأ في إطلاق تصميمها الجديد كليًا لسطح المكتب

بدأت شركة فيسبوك يوم الخميس في إطلاق تصميمها الجديد لنسخة سطح المكتب من شبكتها الاجتماعية، الذي يوفر الوضع الداكن، وشاشة رئيسية مبنية على التبويبات، وصفحة ملف شخصي مُنقَّاة.

ونقل موقع TechCrunch المتخصص في أخبار التقنية عن الشركة قولها: “اعتبارًا من اليوم، سيكون لدى غالبية المستخدمين في فيسبوك إمكانية الوصول إلى تصميم سطح المكتب الجديد”، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المطورين F8 في عام 2019. ويمكن للمستخدمين اختيار تفعيل التصميم أو لا، وذلك قبل أن يصبح التصميم افتراضيًا لكافة المستخدمين في وقت لاحق من العام الحالي.

ويمكن تفعيل التصميم الجديد لفيسبوك من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings ثم النقر على خيار (تبديل إلى تصميم فيسبوك الجديد) Switch to new Facebook، ثم الاختيار بين الوضع الفاتح، والوضع الداكن. ومع ذلك، سيكون لدى المستخدمين حرية العودة إلى التصميم التقليدي من خلال النقر على خيار (تبديل إلى فيسبوك الكلاسيكي) Switch to Classic Facebook.

يُشار إلى أن فيسبوك كانت قد بدأت في اختبار التصميم الجديد مع بعض المستخدمين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبعد تلقي ردود فعل إيجابية، قررت الشركة الآن إطلاقه لعموم المستخدمين. كما يُشار إلى أن التصميم الجديد يأتي بعد بضعة أسابيع من إطلاق فيسبوك تصميمها الجديد لتطبيق التراسل الفوري (مسنجر) Messenger، وفيه أزالت تبويب (استكشف) Discover، وتخلت عن بعض المزايا الموجهة للشركات.

ويأتي التحديثان على تصميم فيسبوك ومسنجر بعد نحو عامين من وعود أطلقتها الشركة بتبسيط تطبيقاتها بعد عقد من جعله معقد بصريًا. لذا، فإن التصميم الجديد لنسخة سطح المكتب من فيسبوك تُبسّط التنقل بين التبويبات المختلفة، مثل: المجموعات، و(السوق) Marketplace، ومقاطع الفيديو. كما تعرض القصص أعلى صفحة “آخر الأخبار”، والدردشات على يسار الشاشة. ويُسرّع التصميم الجديد إنشاء المناسبات، والصفحات، والمجموعات، والإعلانات.