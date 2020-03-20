الهاتف Redmi K30 Pro سيضم كاميرتين بدقة 64 ميغابكسل، والقدرة على التصوير بدقة 8K

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بنشر مجموعة من الإعلانات التشويقية في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo والتي تتمحور حول الهاتف Redmi K30 Pro وكاميراته.

وبناءً على الصور التي نشرتها الشركة الصينية، فيبدو أن الهاتف Redmi K30 Pro سيضم مستشعرين إثنين بدقة 64 ميغابكسل، واحد منهما سيتم إستخدامه في الكاميرا الأساسية بينما سيتم إستخدام المستشعر الثاني في الكاميرا المُقربة. وتشير المواصفات إلى أن هذه الكاميرا المقربة تعد بتقديم تقريب بصري يصل إلى ×3 وتقريب رقمي يصل إلى ×30، وهو ما يُعتبر مماثلاً للهاتفين Galaxy S20 و +Galaxy S20.

توفر كلا كاميرتي 64 ميغابكسل تثبيتًا بصريًا للصور، وتدعي Redmi أنها تتحكم في جميع المحاور الأربعة بفضل البيانات من الجيروسكوب وكذلك مقياس التسارع. وأخيرًا، سيأتي الهاتف Redmi K30 Pro بلون جديد آخر، وهو اللون الرمادي، كما هو موضح أعلاه. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Redmi K30 Pro سيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل البنفسجي والأزرق والأبيض.