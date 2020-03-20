سامسونج تُغلق متاجرها في الولايات المتحدة وكندا مؤقتًا بسبب فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج في الولايات المتحدة الأمريكية، السيد YH Eom للتو أن الشركة ستُغلق مؤقتًا جميع متاجرها في الولايات المتحدة الأمريكية. وقدم فرع الشركة في كندا بيانًا مشابهًا.

في حين أنه من المحزن أن نشهد إستسلامًا تجاريًا كبيرًا آخر لأزمة كورونا، إلا أنه من المشجع حقًا أن نرى ردود فعل إستباقية على الوضع من جميع النواحي. وتجدر الإشارة إلى أن سامسونج ليست هي الشركة الوحيدة التي تتخذ هذه الخطوات وتقرر إغلاق متاجر التجزئة والمستودعات الخاصة بها مؤقتًا.

في الواقع، لقد قامت شركات تقنية كبرى أخرى بنفس الأمر، بما في ذلك شركة آبل التي قامت مؤخرًا بنفس الشيء وإغلاق جميع متاجرها في جميع أنحاء العالم إلى أجل غير مسمى. وذلك على الرغم من حقيقة أن الشركة أعلنت للتو عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، والتي قد يرغب العملاء في الخروج والحصول عليها شخصيًا.

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تتواجد سامسونج في نفس القارب تقريبًا، فهي قررت الآن إغلاق جميع متاجرها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على الرغم من حقيقة أنها أعلنت عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series قبل بضعة أسابيع فقط. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن هذا مجرد إغلاق مؤقت ولا يعني بالضرورة إغلاق متاجر سامسونج كليًا. وأضف إلى ذلك أن شركة سامسونج لا تزال تستقبل طلبات الشراء من خلال متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت.