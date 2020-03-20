واجهة Samsung One UI 2.1 ستصل لهواتف Galaxy S10 و Galaxy Note 10 في غضون ثلاثة أسابيع

فاطمة أيت طالب - دبي - وصلت سلسلة هواتف Galaxy S20 Series مع نسخة مُحسنة من واجهة مستخدم الشركة تحمل الإصدار Samsung One UI 2.0. لا تزال الهواتف الرائدة السابقة لشركة سامسونج تستند على واجهة Samsung One UI 2.0، ولكن هذا قد يتغير في المستقبل القريب جدًا. كشف أحد ممثلي سامسونج في رد على أحد المستخدمين أن فريق واجهة المستخدم يهدف إلى توزيع واجهة المستخدم الجديدة في غضون ثلاثة أسابيع.

ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن التحديث قد لا يصل إلى سلسلتي Galaxy S10 Series و Galaxy Note 10 Series حتى منتصف شهر أبريل المقبل، وسيصل بعد ذلك أيضًا إلى Galaxy S9 و Galaxy Note 9. كشف المشرفون على مجتمع سامسونج أن الشركة تعمل على واجهة Samsung One UI 2.5، ولكن من المرجح أن تصل في خريف هذا العام مع سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series.

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توفر واجهة Samsung One UI 2.1 ميزة تُدعى Quick Share والتي تتيح لك إرسال الملفات بشكل أسرع، بشرط أن يكون كلا الجهازين على نفس شبكة WiFi. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الميزة تقتصر على مستخدمي واجهة Samsung One UI 2.1، فإنها لا تزال متاحة فقط لهواتف Galaxy S20 Series و Galaxy Z Flip. بمجرد أن يبدأ التحديث بشق طريقه إلى الهواتف الأخرى، سنخبرك بذلك.