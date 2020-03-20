شركات البث تخفض جودة الفيديو في أوروبا بسبب كورونا

قالت شركة يوتيوب اليوم الجمعة: إنها ستقلل من جودة بث الفيديو في الاتحاد الأوروبي لتفادي الجمود في البث مع تحول آلاف الأوروبيين الذين أجبرهم تفشي فيروس كورونا المستجد على العمل من المنزل.

ويعد يوتيوب ثاني شركة بعد (نتفليكس) Netflix تتخذ هذه الخطوة بعد أن حث رئيس صناعة الاتحاد الأوروبي (تييري بريتون) منصات البث على خفض جودة مقاطع الفيديو الخاصة بها لمنع التحميل الزائد على الإنترنت. وتمثل مقاطع الفيديو جزءًا كبيرًا من بيانات حركة المرور على الإنترنت.

جاءت هذه الخطوة بعد أن تحدث بريتون مع الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت (سوندار بيتشاي)، والرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب (سوزان وجسيكي). وقالت الشركة حتى الآن: إنها لم تشهد سوى عدد قليل من ذروة الاستخدام، لكنها قررت العمل لتقليل الضغط على النظام.

وقالت الشركة في بيان: “نلتزم بتغيير جميع حركة المرور مؤقتًا في الاتحاد الأوروبي إلى (الدقة القياسية) SD افتراضيًا”. وقال متحدث: إن القرار يشمل أيضًا بريطانيا – التي خرجت حديثًا من الاتحاد الأوروبي – وسيبقى مبدئيًا لمدة 30 يومًا خاضعة للمراجعة. ومن جانبه، قال بريتون في بيان: “أرحب بحرارة بالمبادرة التي اتخذتها جوجل للحفاظ على الأداء السلس للإنترنت خلال أزمة COVID19”.

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وأبلغ مقدمو الاتصالات في أوروبا، من فودافون إلى دويتشه تيليكوم، عن ارتفاع حاد في حركة البيانات في الأيام الأخيرة، مما أجبر بريتون على إصدار مكالمته الاستباقية قبل انقطاع الإنترنت. ويريد بريتون أن يكون الإنترنت قادرًا على التعامل مع الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعلم عبر الإنترنت من قبل الآلاف من الأطفال المقيدين في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقالت شركة نتفليكس يوم الخميس: إنها ستخفض معدلات البت – التي تحدد جودة وحجم ملفات الصوت والفيديو الخاصة بها – عبر جميع تدفقاتها في أوروبا لمدة 30 يومًا، مما يؤدي في واقع الأمر إلى خفض حركة المرور على الشبكات الأوروبية بنحو 25%.

وبعد إعلان يوتيوب ونتفليكس، عن تخفيض دقة البث، أعلنت شركة أمازون اليوم الجمعة أيضًا عن اتخاذ خطوة مماثلة، امتثالًا لطلبات الاتحاد الأوروبي.