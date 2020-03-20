شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الصحة البريطانية تطور تقنية لتتبع وتحديد الأشخاص المتأثرين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور هيئة الصحة البريطانية NHS تقنية حديثة لتتبع كورونا ، بما في ذلك تطبيق وخوارزمية، يمكن أن تظهر مواقع للأشخاص الذين يعانون من COVID-19 بالفعل في الوقت نفسه من تشغيلها، حيث تعمل NHSX، وهي وحدة تركز على التكنولوجيا في الخدمة الصحية، التي تم إنشاؤها العام الماضي، على تطبيق لتتبع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن التطبيق يعمل من خلال إظهار أى شخص في موقع قريب لديه حالة مؤكدة من COVID-19، ومن غير المعروف من يمكنه الوصول إلى هذا التطبيق.

و لم يمر بمرحلة تجريبية حتى الآن، ومازال لا يعلم أحد إذا كان سيتمكن الجمهور العام من تنزيله، أم الجهات الصحية فقط.

وفي الوقت نفسه، يعمل فرع البيانات الصحية NHS Digital على خوارزمية منفصلة تحدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات من فيروس كورونا.

وسترتبط هذه الخوارزمية بسجلات الرعاية الصحية الحديثة والسجلات الإلكترونية لمعلومات المريض.

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وقال NHSX في بيان، أنه من السابق لأوانه الكشف عن تفاصيل التطبيق رسميًا، لكن رئيس الوزراء طلب منه العمل على برنامج لتتبع الفيروس.

وسيبحث NHSX عما إذا كانت الحلول المستندة إلى التطبيق قد تكون مفيدة في تتبع الفيروس وإدارته.

وأكد ماثيو جولد، الرئيس التنفيذي لـ NHSX، "قمنا بتجميع الخبرة من داخل وخارج المنظمة للقيام بذلك في أسرع وقت ممكن".

وقالت سارة ويلكنسون، الرئيسة التنفيذية لـ NHS Digital، إن الفرعين يعملان معًا بشأن المنتجات التي ستكون منفصلة.

ولن تحدد الخوارزمية الجديدة لـ NHS Digital الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا الأكثر تأثرًا بفيروس كوروتا فحسب، بل ستوفر بيانات الموقع المباشر لأولئك الذين لديهم بالفعل.