شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحل أزمة نقص أجهزة التنفس الصناعى لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقف عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك من قبل عن المشاركة في القضايا العالمية، بل يحاول دائما تقديم المساعدة في مختلف المشكلات، ولعل هذا ما يفعله حاليا من المساعدة في مكافحة أزمة فيروس كورونا من خلال عرض الحل لأزمة نقص أجهزة التنفس الصناعى من أجل مرضى كورونا.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، عرض الملياردير، الذي يدير SpaceX وشركة السيارات الكهربائية تسلا، تصنيع آلات التنفس للمصابين بـ COVID-19".

وقال ماسك عبر تويتر، "سنصنع أجهزة التنفس الصناعى إذا كان هناك نقص".

ورد نيت سيلفر، رئيس تحرير موقع fivethirtyeight، أن هناك بالفعل نقصًا وسأل ماسك عن عدد أجهزة لتنفس الصناعى التي يعتزم صنعها.

ورد ماسك "تسلا تصنع سيارات بأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتطورة، وشركة SpaceX تصنع مركبة فضائية بأنظمة دعم الحياة، فأجهزة التنفس ليست صعبة، ولكن لا يمكن إنتاجها على الفور.. ما المستشفيات التي تعاني من هذا النقص الذي تتحدث عنه الآن؟".

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وجذب هذا التبادل انتباه العديد من الأشخاص على تويتر ، بما في ذلك الأشخاص الذين يحاولون إدارة تفشى فيروس كورونا.

أصدر عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو تويتة بعد ذلك، لإيلون ماسك مكتوب فيها "مدينة نيويورك تشتري، بلدنا يواجه نقصًا حادًا ونحتاج إلى أجهزة تنفس في أسرع وقت ممكن، سنحتاج إلى الآلاف في هذه المدينة على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، نحن نحاول الحصول عليها بأسرع ما يمكن ولكن يمكننا استخدام مساعدتك، نحن نتواصل معك مباشرة ".

ويبدو أن ماسك كان يراقب أزمة كورونا عن قرب، حيث أصدر تويتات بشكل متكرر عن COVID-19، مجادلاً أكثر من مرة بأن الذعر بشأن الفيروس يمكن أن يكون أكثر خطورة من المرض نفسه، الذي أودى بحياة 9800 شخص حول العالم حتى الآن، وأصاب ما لا يقل عن 235000 شخص.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يضع فيها ماسك موارد الشركة لحل مشكلة دولية بارزة، ففي عام 2018، جعل مهندسون من شركاته SpaceX و Tesla وكذلك The Boring Co ، وهي مجموعة بناء الأنفاق، يصنعون غواصة مصغرة للمساعدة في إنقاذ الأطفال المحاصرين في كهف غارق في تايلاند.