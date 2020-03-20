شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 75%؜ زيادة فى استخدام ألعاب الفيديو بسبب كورونا .. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت نسبة استخدام الإنترنت المخصص لممارسة ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة بنسبة 75% خلال الأسبوع الأول من أزمة فيروس كورونا على مستوى البلاد، ويأتي هذا الرقم من تقرير Verizon حول كيفية تأثر استخدام الإنترنت بسبب مطالبة الناس بالبقاء في المنزل، وتتوقع شركة أبحاث السوق Cowen Inc، أن صناعة الألعاب قد تكون في وضع أفضل من العديد، فى النجاة من الانكماش الاقتصادي الذي تسبب فيه COVID-19.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في حين شهدت أشكال أخرى من الترفيه عبر الإنترنت تعزيزات خلال الفترة نفسها، فقد ارتفع بث الفيديو بنسبة 12%، وزادت حركة مرور الويب العامة بنسبة 20 %، إلا أنه لم يقترب شيء من ألعاب الفيديو.

شهدت منصة ألعاب الكمبيوتر الشخصي Steam أكثر من 20 مليون شخص يلعبون الألعاب من خلال الخدمة في نفس الوقت، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما شهد YouTube Gaming زيادة بنسبة 15% في نسبة المشاهدة، وحققت Twitch وهي الخدمة الشهيرة التي تتيح للأشخاص مشاهدة الآخرين ممارسة ألعاب الفيديو مباشرة، بزيادة بنسبة 10 % من الجمهور.

وقال كايل مالادي بـ Verizon لصحيفة هوليوود ريبورتر، "نظرًا لأننا نرى المزيد من الأفراد يعملون من المنزل والطلاب ينخرطون في التعلم عبر الإنترنت، فمن المنتجات الثانوية الطبيعية أن نشهد زيادة في حركة المرور على الإنترنت والوصول إلى VPN".

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وأضاف "ومع إلغاء المزيد من خيارات الترفيه في المجتمعات عبر الولايات المتحدة، فإن زيادة حركة مرور الفيديو والألعاب عبر الإنترنت ليست مفاجئة".

وتزامنت ظروف فيروس COVID-19 الجديدة من التزام المنازل مع عدد من إصدارات الألعاب الرئيسية، بما في ذلك Call of Duty: Warzone ، وهي لعبة معركة حرة مجانية شهدت ارتفاع عدد لاعبيها من 6 ملايين إلى 15 مليون في أسبوع واحد فقط.

وأطلقت Fortnite الموسم الثاني، وأطلقت Destiny 2 مؤخرًا آخر تحديث لها بـ Season of the Worthy.