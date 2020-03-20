شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب كورونا.. تسجيل أطول رحلة جوية فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطعت طائرة تابعة لشركة طيران آير "تاهيتى نوى" أطول رحلة جوية على الإطلاق السبت الماضي، حيث قطعت مسافة 9765 ميلا عبر العالم من بابيتي في تاهيتي إلى مطار شارل ديجول في باريس، وكانت القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على السفر بسبب فيروس كورونا أهم الأسباب وراء قطع الطائرة هذه الرحلة الطويلة.

وبحسب التقرير، فعادة ما تتضمن هذه الرحلة التوقف في مطار لوس انجلوس، إلا أن توقف طائرة في الولايات المتحدة يلزم المسافرين بالهبوط والمرور عبر قسم الجوازات وحماية الحدود قبل السماح لهم بالمضي في المرحلة التالية من الرحلة، لكن القيود الحالية أدت لعدم القيام بهذا الجزء من الرحلة، لذلك واصلت الطائرة رحلتها دون توقف حتى العاصمة الفرنسية.

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على جانب آخر أعلن مدير معهد السياسة الفضائية الروسية، إيفان مويسييف، أن الأوضاع المتفاقمة المتعلقة بانتشار فيروس COVID-19 لن تؤدى إلى تقليص البرنامج الفضائى الروسى، وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد أفادت نهاية ديسمبر الماضي بأن روسيا تعتزم أن تطلق عام 2020 نحو 40 صاروخا فضائيا من مطارات "فوستوتشني" و"بايكونور" و"بليسيتسك" و"كورو" الفضائية. وقد أطلقت إلى حد الآن بنجاح 3 صواريخ.