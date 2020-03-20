الهاتف Oppo Reno Ace 2 يظهر في صورة واقعية مسربة مع أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الهاتف Oppo Reno Ace في شهر أكتوبر من العام الماضي مع المعالج +Snapdragon 855، ومع بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 65W، ولكن يبدو أن هذا الهاتف سيحصل على خليفة له في المستقبل القريب، فقد تم اليوم تسريب صورة واقعية لهاتف جديد من شركة Oppo يُقال بأنه Oppo Reno Ace 2.

تُظهر لنا هذه الصورة الهاتف Oppo Reno Ace 2 باللون الأزرق. هذا الهاتف يحتوي على أربع كاميرات في الخلف داخل وحدة دائرية مما يذكرنا بالهاتف OnePlus 7T. لا نرى الفلاش في الصورة، ولكن من المحتمل أن يتم وضعه على الجانب الأيسر من الكاميرات.

الأشياء الأخرى التي يمكننا إستخلاصها من الصورة هو تواجد أزرار التحكم بالصوت ومنفذ الشريحة SIM على الجانب الأيسر من الهاتف، وتواجد منفذ USB Type-C في الأسفل تحيط به شبكتان، واحدة لمكبر الصوت والأخرى للميكروفون الأساسي.

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لم تكشف لنا شركة Oppo عن أي معلومات رسمية حول الهاتف Oppo Reno Ace 2، ولكن من المحتمل أن يضم هذا الهاتف المعالج Snapdragon 865 الرائد الأحدث من شركة كوالكوم.