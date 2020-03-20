Realme تحدد رسميًا موعد الإعلان عن الهاتفين Realme Narzo 10 و Realme Narzo 10A

فاطمة أيت طالب - دبي - شوقت شركة Realme لقدوم سلسلة هواتف جديدة تُدعى Realme Narzo Series قبل بضعة أيام، واليوم أعلنت الشركة أنها ستقوم بإطلاق الهاتفين Realme Narzo 10 و Realme Narzo 10A يوم 26 مارس بالهند.

بغض النظر عن تحديد تاريخ الإعلان الرسمي، فقد كشفت لنا شركة Realme كذلك بعض التفاصيل حول الهاتفين Realme Narzo 10 و Realme Narzo 10A لإثارة الضجة حولهما. في البداية، أكدت لنا الشركة الصينية أن الهاتف Realme Narzo 10 سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل، بينما سيضم الهاتف Realme Narzo 10A ثلاث كاميرات في الخلف تضم الكاميرا الأساسية فيها عدسة بفتحة 1.8.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة Realme كذلك أن هواتفها القادمة ستضم شاشات بحجم 6.5 إنش تمتاز بقطع على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وبطاريات بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع Quick Charge.

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الهاتف Realme Narzo 10 يبدو مماثلاً للهاتف Realme 6i الذي أعلنت عنه شركة Realme مؤخرًا وسيأتي باللونين الأخضر والأبيض، بينما سيكون الهاتف Realme Narzo 10A متوفرًا باللون الأزرق. وفي حالة إذا كانت الشائعات صحيحة، فيبدو أن Realme Narzo 10 لن يكون سوى نسخة معادة التسمية من الهاتف Realme 6i، بينما سيكون الهاتف Realme Narzo 10A بمثابة النسخة الثلاثية الكاميرا من الهاتف Realme C3. عمومًا، ينبغي أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذه الهواتف الجديدة مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي.