تزامنا مع تقلبات الطقس.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ3 أيام المقبلة

كتب: ضياء السقا

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال الـ3 أيام المقبلة، تزامنا مع تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس تشير إلى:-

الجمعة 20 مارس:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وتقل شدتها على باقى السواحل الشمالية وشمال سنياء وأجزاء من محافظات الوجه البحرى، وقد تصل إلى القاهرة.

السبت 21 مارس:

من المتوقع سقوط أمطار قد تكون متوسطة على أقصى السواحل الشمالية الشرقية وتقل شدتها على شمال سيناء.

الأحد 22 مارس:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من شمال الصعيد والصحراء الغربية.

وأكد المركز أنه يرجى توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت أن طقس، السبت، بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وشهدت البلاد، الخميس والجمعة الماضيين، برق ورعد، وسقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، وصلت حد السيول على بعض المناطق، تأثرا بموجة الأحوال الجوية التي تتعرض لها مصر والمعروفة بمنخفض التنين.

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وقالت الأرصاد في بيان لها: "من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء".

وتابعت الهيئة: "الرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. وهناك شبورة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت، على بعض محافظات ومدن مصر:

القاهرة «10– 18»

الإسكندرية «12– 18»

قنا «10- 22»

الأقصر «11- 23»

أسوان «14– 24»

موجة سيئة

وشهدت الشوارع المصرية خلال الأيام الماضية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووصفتها بالأقوى هذا العام.