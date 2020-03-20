شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكن للحكومات وخدمات الطوارئ استخدام منصة Workplace من فيس بوك مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر موقع فيس بوك إتاحة منصة Workplace المخصصة للموظفين داخل أماكن العمل، للحكومات وخدمات الطوارئ مجانًا فى محاولة لمساعدة أولئك الذين يتعاملون مع الفيروس التاجى، إذ توفر Workplace أدوات اتصال مختلفة مثل مؤتمرات الفيديو والدردشة والجروبات وميزات التحقق من السلامة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيكون بإمكان جميع المؤسسات الحكومية على مستوى العالم، الوصول بحرية إلى المستوى المميز للخدمة لمدة 12 شهرًا، كما سيمكن لخدمات الطوارئ العالمية، بما فى ذلك سيارات الإسعاف وجهات وإنفاذ القانون، الذين يساعدون فى معالجة الوباء الحصول على الخدمة بشكل مجانى.

وقال جوليان كودورنيو ، نائب رئيس Workplace: "نحن نعتقد أننا نقوم بالشيء الصحيح للنظام البيئى، من خلال مساعدة المنظمات التى هى فى أمس الحاجة إليها، وهم بالنسبة لنا، الأشخاص الذين يحاربون الفيروس التاجى كل يوم فى خط المواجهة فى المعركة، وفى الحالات التى يجب أن يكونوا فيها منتجين ومتصلين، أحيانًا للمرة الأولى".

وأضاف كودورنيو: "نحن نعلم أننا نستفيد من البنية التحتية التى تم بناؤها لمليارات الأشخاص، على فيس بوك وانستجرام وماسنجر و Workplace وواتس آب، لذلك نعتقد أنه يمكننا تحمل الحمل الإضافي".

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وقد أتاحت شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى، بما فى ذلك Microsoft و Google ، منصاتها مجانًا لمساعدة الشركات التى تتبنى المزيد من ظروف العمل من المنزل خلال أزمة فيروس كورونا.