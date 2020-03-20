كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Rotofarm”…حديقة داخلية جديدة مستوحاة من وكالة ناسا

متابعة-سنيار: “Rotofarm” هي حديقة داخلية جديدة حائزة على جوائز مستوحاة من وكالة ناسا، مصممة لتمكينك من زراعة الأعشاب والخضروات الطازجة.

يستخدم التصميم الفريد لـ “Rotofarm” مساحة أقل بثلاث مرات من الحدائق الداخلية التقليدية وقد تم تصميمها من قبل فريق مقره في ملبورن أستراليا.



“روتوفارم من بيس هي حديقة داخلية متطورة وفعالة بتصميم جميل وحائز على جوائز، ستمكنك من زرع الخضروات والأعشاب والميكروفينجر المفضلة لديك باستخدام مساحة أقل وماء وطاقة.

يجمع “Rotofarm” بين قوة تكنولوجيا الجاذبية الصفرية المستوحاة من وكالة ناسا وإضاءة طيف ضوء الشمس الموفرة للطاقة وأتمتة التطبيقات الذكية للحصول على تجربة نمو أسهل وأكثر كفاءة وفعالية، لأطعمة صحية مليئة بالمغذيات بدون مبيدات حشرية أو مواد كيميائية ضارة.

Advertisements

“Rotofarm” مصنوع من مواد خالية من BPA ولا يحتوي على معادن سامة في بنائه، وهي متاحة للدعم على Indiegogo، وتبدأ التعهدات من 369 جنيها إسترلينيا، وتقدم خصم 34٪ من سعر التجزئة.