HMD تعيد إحياء هاتف Nokia 5310

أعلنت شركة (إتش إم دي) HMD اليوم الخميس عن إعادة إحياء هاتف نوكيا القديم (نوكيا 5310) Nokia 5310، وذلك استمرارًا لإستراتيجيتها في إعادة إحياء هواتف نوكيا التي كانت تحظى بشعبية عارمة مطلع الألفية الجديدة.

وركزت الشركة الفنلندية في هاتف (نوكيا 5310) الجديد على قدرة الهاتف على تشغيل الصوتيات بفضل مكبر الصوت الثنائي الأمامي، كما يمتاز الهاتف ببطاريته التي تسمح له بالعمل لمدة شهر كامل من وضع الاستعداد.

ويقدم (نوكيا 5310) – الذي يأتي بسماكة 13.1 ميليمترًا ويزن 88.2 جرامًا – شاشة بقياس 2.4 بوصات وبدقة QVGA، وهو يحتوي معالجًا من نوع MT6260A، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 ميجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 32 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Advertisements

وتعتزم (إتش إم دي) طرح الهاتف الذي يعمل الهاتف بنظام التشغيل Series 30+ بخيارين من الألوان: الأبيض مع الأحمر، والأسود مع الأحمر. ويدعم الهاتف شريحتي اتصال. وهناك كاميرا خلفية بدقة 0.3 ميجابكسل مع ضوء فلاش. أما بطاريته فهي بسعة 1,200 ميلي أمبير/ الساعة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وسيتوفر هاتف (نوكيا 5310) اعتبارًا من شهر آذار/ مارس الجاري بسعر لا يتعدى 39 يوروًا.