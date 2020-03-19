شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: يمكن للدول إعادة فتح أبوابها خلال 6 أسابيع حال الالتزام بالقواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملياردير بيل جيتس خلال جلسة للأسئلة والأجوبة على موقع Reddit أمس الأربعاء، إنه مع وجود ضمانات فعالة، يمكن أن تنتهى عمليات الإغلاق التى تحدث فى كافة دول العالم فى أقل من ستة أسابيع، وسئل جيتس عن المدة التى ستستمر فيها أزمة الفيروس التاجى، وقال: "هذا سيختلف كثيراً حسب البلد، إذ تشهد الصين حالات قليلة جدًا الآن لأن اختبارها و" إغلاقها "كان فعالًا جدًا، وإذا قامت إحدى الدول بعمل جيد فى الاختبار و" والغلق، فيجب أن ترى حالات قليلة جدًا فى غضون 6-10 أسابيع وتكون قادرة على فتح أبوابها مرة أخرى. "

وكان الصين قد أعلنت أنها للمرة الأولى منذ بداية تفشى المرض، لم تبلغ عن حالات محلية جديدة، لكن أحد المخاوف بشأن عمليات الإغلاق المطولة والصارمة هو أن الدول ستشهد موجة ثانية من الإصابات بمجرد أن يصبح الناس أحرارًا فى مغادرة منازلهم والسفر.

وأوضح جيتس إن الصين لم تشهد ظهور الفيروس من جديد، وقال: الصينيون أغلقوا بلدهم وتمكنوا من تقليل عدد الحالات، ويقوموا بالاختبارات على نطاق واسع لذلك يرون الارتدادات على الفور وحتى الآن لم يكن هناك الكثير، لقد تجنبوا الإصابة على نطاق واسع".

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وأوضح جيتس أن عمليات اختبار الفيروس فى الولايات المتحدة "لم ينظم بعد"، وقال: "فى الأسابيع القليلة المقبلة، آمل أن تقوم الحكومة بإصلاح ذلك من خلال امتلاك موقع على شبكة الإنترنت يمكنك الذهاب إليه لمعرفة المزيد عن الاختبارات المنزلية والأكشاك، الأمور مشوشة قليلاً فى هذا الأمر الآن".

جديلار بالذكر تعهدت مؤسسة جيتس بتقديم 100 مليون دولار لتمويل مكافحة الفيروس، بما فى ذلك إرسال مجموعات اختبار فيروسات التاجية فى المنزل.