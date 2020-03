حل مشكلة Your sim card is not activated على اجهزة شاومي

Your sim card is not activated هذه رسالة تظهر للعديد من مستخدمي اجهزة شاومي ولا يعرفون معناها. قد يظن البعض ان مغزى هذه الرسالة ان شريحة الهاتف المحمول لا تعمل على هاتفه. هذه الرسالة تخص خدمة Mi Messages الخاصة بشاومي. و سنعرفها في هذا المقال ايضاً. كيف تتخلص من هذه الرسالة؟. هذا ما سنشرحه في هذا المقال

خدمة Mi Messages

خدمة Mi Messages هي خدمة رسائل تقدمها شركة شاومي كخدمة RCS خاصة بها. الـRCS هي الرسائل التي يتم ارسالها عن طريق الإنترنت بإستعمال تطبيق الرسائل العادية. فتستطيع ارسال SMS بدون دفع اي رصيد محمول. هي خدمة جيدة جداً و مشابهة لخدمة IMessages الخاصة بشركة Apple

حل مشكلة Your sim card is not activated

قبل التفكير بالحل لماذا هذه الرسالة مشكلة ؟. الرسالة مشكلة لأنها تقوم بإرسال رسالة نصية من هاتفك على حسابك الشخصي الى مزود خدمة Mi Messages من شاومي. هذا يستهلك من رصيد هاتفك المحمول. هناك عدة حلول لهذه المشكلة. و ليست معضلة كبيرة و لن تأخذ وقتاً لحلها. الحلول المقترحة تكون اما بإلغاء الخدمة تماماً و هذا غالباً الحل الذي سيتبعه اي شخص لا يستعمل الخدمة. و هناك حل آخر بجعل شاومي هي من ترسل الرسالة و سنتطرق اليه ايضاً.

الغاء خدمة Mi Messages

افتح تطبيق الرسائل Messages اضغط على زر الإعدادات “يظهر على شكل ترس” قم بإلغاء تفعيل Mi Messages عن شرائح SIM الخاصة بك كالصورة

جعل شاومي هي من ترسل رسالة التفعيل

هناك حل آخر و هو ان تجعل شاومي هي التي ترسل رسالة التفعيل المطلوبة بنفسها. كيف ذلك ؟. عن طريق محاولة الوصول الى رسائلك على موقع Mi Cloud. و بهذه الطريقة ستحتاج شاومي لتفعيل الخدمة و ستحتاج ان ترسل هي رسالة الى هاتفك المحمول لحل هذه المشكلة. عندما ترسل شاومي هذه الرسالة لن يكلفك الأمر شيئاً. كيف ذلك ؟

1- اذهب الى موقع Mi Cloud و قم بتسجيل الدخول

2- قم بإختيار الرسائل Messages

3- سيقوم الموقع بتحويلك الى صفحة يطلب منها تأكيد الجهاز

4- ستصلك رسالة على هاتفك قم بأخذ الكود منها و كتابته على الموقع

5- بعد انتهائك ستجد ان الخدمة تعمل بدون مشاكل و رسالة Your sim card is not activated توقفت عن الظهور