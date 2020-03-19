تكنولوجيا: HMD تعلن عن هواتفها منخفضة التكلفة Nokia 1.3 و Nokia 5310

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة HMD اليوم عن مجموعة جديدة من هواتفها الذكية المتوسطة ومنخفضة التكلفة، حيث قدمت هاتف Nokia 8.3 5G إلى جانب هاتف Nokia 5.3 وNokia 1.3 وأيضاً هاتف Nokia 5310.

هاتف Nokia 1.3

يتميز هاتف Nokia 1.3 بتصميم نتوء القطرة، مع شاشة بحجم 5.71 إنش بدقة 1520 في 720 بيكسل، كما يأتي الهاتف بتصميم من البلاستيك، مع كاميرة رئيسية بدقة 8 ميجا بيكسل، ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 16 جيجا بايت.

كما يضم هاتف Nokia 1.3 رقاقة معالج رباعي الأنوية Snapdragon 215، وينطلق بنظام تشغيل Android 10 إصدار Go، أيضاً يتميز هانف Nokia 1.3 بقدرة 3000 mAh في البطارية، ويتوفر في شهر أبريل بسعر 95 يورو.

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هاتف Nokia 5310

قدمت HMD اليوم هاتف Nokia 5310 الذي يأتي بتحديث عن الإصدار السابق 210، حيث يأتي الإصدار الجديد بميزة التركيز على الموسيقى، وهي من المميزات الرئيسية في سلسلة هواتف 30+، حيث يمكن لهاتف Nokia 5310 تشغيل ملفات الموسيقى MP3، كما يدعم تشغيل راديو FM من خلال مكبرات صوتية أمامية تدعم مسوى مرتفع في الصوتيات.

أيضاً ينطلق هاتف Nokia 5310 بلوحة مفاتيح بتصميم مميز، مع الأزرار الخاصة بالتنقل، كما يأتي الهاتف بزجاج منحني في الشاشة صغيرة الحجم، وتدعم البطارية المستخدم بعمر شحن يصل إلى 30 يوم، ويتوفر لاحقاً بسعر 39 يورو.

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