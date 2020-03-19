تكنولوجيا: HMD تطلق هاتف Nokia 5.3 بكاميرة رباعية وسعر 189 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت HMD اليوم عن هاتف Nokia 5.3 المتوسط، الذي يأتي بكاميرة رباعية، مع تصميم نتوء القطرة، وقدرة بطارية 4000 mAh، كما ينطلق في الأسواق في شهر أبريل بسعر 189 يورو.

ينطلق هاتف Nokia 5.3 اليوم بحجم 6.55 إنش في الشاشة المميزة بنتوء القطرة، كما تدعم الشاشة جودة عرض HD بلس، أو بدقة 720 بيكسل، مع أبعاد 20:9.

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أيضاً يضم هاتف Nokia 5.3 بطارية بقدرة 4000 mAh بسرعة شحن 5V/2A، كما يأتي هاتف Nokia 5.3 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 2 ميجا بيكسبل يدعم عمق التصوير، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، كما يتميز المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير Macro.

كما يأتي هاتف Nokia 5.3 بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية مع فتحة عدسات f/2.0، أيضاً ينطلق هاتف Nokia 5.3 بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأزرق، اللون الرملي، إلى جانب اللون الأسود، كما يضم نظام تشغيل Android 10، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في شهر أبريل بسعر 189 يورو مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

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