تكنولوجيا: HMD تعلن رسمياً عن هاتف Nokia 8.3 5G بمعالج Snapdragon 765G وسعر 599 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD الآن عن هاتف Nokia 8.3 5G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 765G، كما يضم كاميرة ZEISS رباعية، والذي ينطلق في الأسواق في صيف هذا العام بسعر 599 يورو.

يتميز هاتف Nokia 8.3 5G بشاشة Puredisplay بحجم 6.81 إنش، والتي تدعم جودة عرض FullHD بلس، كما تأتي الشاشة بميزة التكيف مع الإضاءة المحيطة، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، مع مستشعر 24 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية مع عدسات ZEISS، كما يدعم الهاتف تقنية HDR، ويتوافق مع جميع شبكات 5G الحالية.

وفي إعدادات كاميرة Zeiss الرباعية يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل والذي يأتي بميزة التركيز على تسجيل الفيديو في الإضاءة المنخفضة، كما تدعم الكاميرة نمط Zeiss السينمائي في تسجيل الفيديو، بمؤثرات وتحكم بكفاءة أعلى.

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أيضاً تضم الكاميرة نمط OZO ونمط أكشن، بينما تدعم المستشعرات الأخرى عمق التصوير، وتصوير macro، أيضاً يضم هاتف Nokia 8.3 5G رقاقة معالج Snapdragon 765G مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت كما يأتي بشريحة 5G مدمجة.

هاتف Nokia 8.3 5G ينطلق بنظام تشغيل Android 10، وهو من فئة Android One، وينطلق الهاتف بلون Polar night، ويتوفر في صيف هذا العام بسعر 599 يورو.

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